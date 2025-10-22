Salvataggio in corso sopra Faggeto Lario | zona impervia in volo l’elicottero dei vigili del fuoco
Momenti di apprensione sui monti sopra Faggeto Lario, dove è in corso un intervento di soccorso in zona impervia. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 13:30 di mercoledì 22 ottobre 2025.Sul posto sono stati allertati il soccorso alpino e i vigili del fuoco, con elicottero in decollo per la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
