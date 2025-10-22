Salva sulla linea assiste e segna | con un Lautaro da record l' Inter vola

Gazzetta.it

L'argentino sempre titolare e decisivo. Sono 11 i gol in 10 partite europee nel 2025: nessuno come lui. E con Bonny ed Esposito cresce l'intesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

