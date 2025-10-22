Domenica sera, poco dopo le 22.20, un frontale sulla Statale 412 della Val Tidone all’altezza di Carpiano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una Fiat 500 guidata da una giovane donna di 21 anni e una Peugeot condotta da un 27enne si sono scontrate frontalmente e i due conducenti sono rimasti imprigionati all’interno dei rispettivi veicoli. Sul posto, per loro fortuna, è passato Davide Baroni, 51 anni, vigile del fuoco del distaccamento di Pieve Emanuele da 17 anni. Cosa ha fatto appena visto i veicoli? "Ho accostato e mi sono avvicinato alla Fiat 500. Dentro c’era la ragazza, disperata, che urlava perché non riusciva a uscire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Salva feriti incastrati nelle auto in fiamme: "I vestiti bruciavano, li ho tirati fuori"