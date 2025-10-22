Salute e benessere femminile Al via il progetto ‘This Unique’ Assorbenti compostabili negli uffici

Il Comune avvia il progetto pilota ‘This Unique’, un’iniziativa dedicata alla promozione delle pari opportunità e del benessere di genere, approvata con delibera della giunta su proposta dell’assessore alle Pari opportunità e al personale Angela Travagli (foto). Si tratta di un progetto innovativo realizzato in collaborazione con una delle prime dieci start up in Italia, This Unique di Torino, che mette al centro la salute femminile sul luogo di lavoro, e consiste nella distribuzione – nei servizi igienici di alcuni uffici comunali a maggior presenza femminile in età mestruale – di assorbenti compostabili gratuiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salute e benessere femminile. Al via il progetto ‘This Unique’. Assorbenti compostabili negli uffici

Leggi anche questi approfondimenti

Contattaci per info #natrixlab #testintolleranzealimentari #farmacia #brembatedisopra #salute #benessere - facebook.com Vai su Facebook

Salute, benessere psicofisico, relazioni: ecco la formula del progetto #Abc che @UispNazionale sta promuovendo in Italia. Il lancio c’è stato a Roma @MinisteroSalute - X Vai su X

Salute e benessere femminile. Al via il progetto ‘This Unique’. Assorbenti compostabili negli uffici - Il Comune avvia il progetto pilota ‘This Unique’, un’iniziativa dedicata alla promozione delle pari opportunità e del benessere di genere, approvata con delibera della giunta su proposta dell’assessor ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

CHIANCIANO SALUTE: IL REPARTO GINE COMFORT & CARE PER IL BENESSERE FEMMINILE - Chianciano Salute è dotata di tecnologie all'avanguardia per la diagnosi e il trattamento delle patologie ginecologiche. lanazione.it scrive

Castelnuovo, al via il ciclo di incontro “Salute e benessere”. Primo appuntamento dedicato al seno - Al via a Castelnuovo Magra il ciclo di incontri “Salute e Benessere: percorsi di prevenzione e cura di sé”, promosso dal Comune con la collaborazione di professionisti nelle varie tematiche trattate. Lo riporta msn.com