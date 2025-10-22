Salute e alimentazione | 3 miliardi di persone al mondo non possono permettersi una dieta sana In Italia 1 bambino su 3 è in sovrappeso

Romadailynews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della  Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si è celebrata lo scorso 16 ottobre per sensibilizzare sull’importanza di diete sane, accesso al cibo e sostenibilità, è fondamentale ricordare quanto  nutrizione e salute siano profondamente connesse. Secondo i dati FAO, nel mondo oltre  3 miliardi di persone   non possono permettersi una dieta sana,  mentre in Europa crescono sovrappeso e obesità, anche tra i più giovani. L’Italia, pur eccellendo per tradizione gastronomica e dieta mediterranea, non è esente:  un bambino su tre   è in sovrappeso. L’ALIMENTAZIONE è IL PRIMO STRUMENTO DI PREVENZIONE  – È in questo contesto che si inserisce il ritorno di  Obiettivo Benessere, il convegno promosso dall’ Istituto Frontis, che da oltre vent’anni promuove un approccio integrato alla salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

salute e alimentazione 3 miliardi di persone al mondo non possono permettersi una dieta sana in italia 1 bambino su 3 232 in sovrappeso

© Romadailynews.it - Salute e alimentazione: 3 miliardi di persone al mondo non possono permettersi una dieta sana. In Italia 1 bambino su 3 è in sovrappeso

Leggi anche questi approfondimenti

salute alimentazione 3 miliardiSprechi alimentari: la sfida è recuperare 1,3 miliardi di tonnellate di cibo persi ogni anno - Di SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana I sistemi agroalimentari sono all’incrocio di sfide senza pari. Riporta ilfattoquotidiano.it

salute alimentazione 3 miliardiDieta per la salute planetaria: flessibile e ricca di vegetali - 000 morti al giorno (prevenirne 15 milioni delle premature all'anno negli adulti, esclusi quelle da obesità) ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

salute alimentazione 3 miliardiGiornata alimentazione: 3 italiani su 4 temono oligarchi del cibo - Tre italiani su quattro (75%) temono che la produzione di cibo possa finire nelle mani di potenze finanziarie ad altissima dotazione di capitali, dando vita a una nuova oligarchia fondata proprio sul ... Segnala ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Alimentazione 3 Miliardi