Salute e alimentazione | 3 miliardi di persone al mondo non possono permettersi una dieta sana In Italia 1 bambino su 3 è in sovrappeso

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si è celebrata lo scorso 16 ottobre per sensibilizzare sull’importanza di diete sane, accesso al cibo e sostenibilità, è fondamentale ricordare quanto nutrizione e salute siano profondamente connesse. Secondo i dati FAO, nel mondo oltre 3 miliardi di persone non possono permettersi una dieta sana, mentre in Europa crescono sovrappeso e obesità, anche tra i più giovani. L’Italia, pur eccellendo per tradizione gastronomica e dieta mediterranea, non è esente: un bambino su tre è in sovrappeso. L’ALIMENTAZIONE è IL PRIMO STRUMENTO DI PREVENZIONE – È in questo contesto che si inserisce il ritorno di Obiettivo Benessere, il convegno promosso dall’ Istituto Frontis, che da oltre vent’anni promuove un approccio integrato alla salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

