Salone del leasing Ziero Assilea | Il comparto segna +5,2% nei primi mesi 2025

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - “Siamo molto contenti che il mercato del leasing registri, nei primi nove mesi dell'anno 2025, un segno positivo, con una crescita del 5,2%. Un dato che fa capire quanto le società di leasing stiano facendo tutto il possibile per dare un credito ampio, efficace e abbondante alle imprese.” Sono le dichiarazioni di Luca Ziero, direttore generale di Assilea - Associazione italiana leasing, all'ottava edizione del Salone del Leasing, organizzato a Milano dall'Associazione e in svolgimento il 22 e il 23 ottobre. Disaggregando il dato del +5,2% si osserva che “il settore dell'automotive registra una crescita limitata, pari allo 0,7%, performance che segnala la difficoltà generale del comparto degli autotrasporti e delle autovetture. 🔗 Leggi su Iltempo.it

