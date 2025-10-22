Salone del Leasing Patuelli Abi | Garanzie vengano aggiornate servono per lo sviluppo

(Adnkronos) – “Bisogna costruire un futuro di sostegno all’economia produttiva. Per questo, lo strumento delle garanzie venga aggiornato perché è uno strumento importante per lo sviluppo delle imprese e della società”. Lo ha detto oggi il presidente di Abi (Associazione Bancaria Italiana), Antonio Patuelli, intervenendo in collegamento al Salone del Leasing 2025.  — economia [email protected] . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

