Dopo il successo del Lebonski Park che ha visto Salmo abbracciare 40mila fan, il live continua il suo cammino tramutandosi nella dimensione indoor, nella quale il rapper sardo si è presentato al Palazzo Dello Sport di Roma. Per i palasport, Salmo ha messo a punto uno show imponente sul fronte sonoro e visivo, con scenografie curate nei minimi dettagli, un ritmo narrativo incalzante e una scaletta costruita per sorprendere e tradurre in spettacolo puro l’universo del suo ultimo album certificato disco di platino Ranch e dei dischi simbolo di una carriera che ad oggi gli è valsa 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Salmo scatena il Palazzo dello Sport di Roma (Photogallery)