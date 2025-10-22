Salerno la Provincia presenta ' Musei di Versi' e il nuovo sito del Castello Arechi
Un nuovo sito web per il Castello Arechi, un logo identificativo per la rete dei Musei provinciali e la campagna promozionale 'Musei di Versi' con il contributo di Franco Arminio. Sono le nuove azioni di valorizzazione del patrimonio culturale avviate dalla Provincia di Salerno.La presentazioneLe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
