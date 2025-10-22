Salerno la Provincia presenta ' Musei di Versi' e il nuovo sito del Castello Arechi

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sito web per il Castello Arechi, un logo identificativo per la rete dei Musei provinciali e la campagna promozionale 'Musei di Versi' con il contributo di Franco Arminio. Sono le nuove azioni di valorizzazione del patrimonio culturale avviate dalla Provincia di Salerno.La presentazioneLe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

salerno provincia presenta museiProvincia di Salerno, nuove azioni di valorizzazione del patrimonio culturale - La Provincia di Salerno è pronta ad avviare nuove azioni di valorizzazione del patrimonio culturale di competenza dell’Ente. Da msn.com

Salerno, Pasqua e pasquetta: aperture straordinarie dei Musei - La Provincia di Salerno, in occasione delle giornate festive del lunedì in Albis e del 25 aprile, dispone l'apertura straordinaria di alcuni Musei provinciali. Scrive ilmattino.it

A Salerno si presenta una innovativa guida digitale per i musei - 45, si terrà la presentazione del progetto Smart Artwork finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'attività ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Provincia Presenta Musei