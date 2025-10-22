Salerno il Comune potenzia i bus per i giorni 1 e 2 novembre | navette speciali per il Cimitero

Il Comune di Salerno potenzia le corse dei bus verso il Cimitero per sabato 1 e domenica 2 novembre. L'obiettivo è facilitare le visite ai defunti nei giorni di massima affluenza, con un servizio straordinario gestito da Busitalia.Il servizioLa decisione dell'amministrazione comunale nasce dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

