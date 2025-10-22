Saipem ricavi nei 9 mesi a 11 mld +8,4% risultato netto 221 mln +7,3% e valore del portafoglio sopra i 30 mld; confermata la guidance 2025
L’EBITDA raggiunge un livello pari a 1,2 miliardi di euro, in aumento del 32,7%, nello stesso periodo del 2024 era a 905 milioni di euro; miglioramento nel settore Engineering & Construction sia Offshore che Onshore Saipem registra, nei primi 9 mesi del 2025, ricavi a 11 miliardi registrando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Saipem: stime su ricavi, utili e ordini. Analisti a caccia di commenti su Subsea7 • Per Saipem il calendario finanziario prevede domani 22 ottobre la riunione del Consiglio di amministrazione che esaminerà i risultati consolidati al 30 settembre 2025
Per Saipem il calendario finanziario prevede domani 22 ottobre la riunione del Consiglio di amministrazione che esaminerà i risultati consolidati al 30 settembre 2025, il giorno successivo, 23 ottobre, è prevista la conference call con gli analisti
Saipem: ricavi 9 mesi a 11 miliardi (+8%), utile netto +7% a 221 mln - Nuovi ordini a 7,5 mld, conferma guidance 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com
Saipem chiude i 9 mesi con quasi 11 miliardi di ricavi - Saipem chiude i 9 mesi con ricavi in crescita dell'8,4% a 10,98 miliardi, poco sotto quota 11 miliardi. Scrive ansa.it
Saipem, conti in salute nei primi nove mesi: utile in rialzo e fatturato che sfiora gli 11 miliardi di euro - L’acquisizione di nuovi ordini si attesta a 7,5 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025, e l’EBITDA raggiunge un livello pari a 1,2 miliardi di euro ... affaritaliani.it scrive