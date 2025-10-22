Saipem ricavi nei 9 mesi a 11 mld +8,4% risultato netto 221 mln +7,3% e valore del portafoglio sopra i 30 mld; confermata la guidance 2025

L’EBITDA raggiunge un livello pari a 1,2 miliardi di euro, in aumento del 32,7%, nello stesso periodo del 2024 era a 905 milioni di euro; miglioramento nel settore Engineering & Construction sia Offshore che Onshore Saipem registra, nei primi 9 mesi del 2025, ricavi a 11 miliardi registrando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

