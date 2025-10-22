Saie da domani a Bari la Fiera delle costruzioni | ecco le 39 aziende campane presenti

Saranno 39  le aziende  campane  presenti a   Saie – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma da domani, giovedì 23 a sabato 25 ottobre 2025  alla Fiera del Levante d Bari. La fiera rappresenta l’appuntamento di riferimento per la filiera delle costruzioni, che al I trimestre 2025 contava  oltre 752mila imprese attive, corrispondenti a circa il  15%  delle imprese totali italiane (fonte: Movimprese). SAIE Bari 2025 offrirà ai professionisti del settore una panoramica sui prodotti e sulle soluzioni dell’intera filiera e sui temi più attuali del costruire:  innovazione, efficienza energetica, trasformazione digitale  e  sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

