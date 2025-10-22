Saibari e Schouten ecco i gioielli del Psv che hanno fatto piangere il Napoli E le italiane osservano

L'ex Bologna e il marocchino che ha segnato in Champions agli azzurri e la scorsa stagione alla Juve sono due pezzi pregiati della rosa del club olandese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Saibari e Schouten, ecco i gioielli del Psv che hanno fatto piangere il Napoli. E le italiane osservano

Saibari e Schouten, ecco i gioielli del Psv che hanno fatto piangere il Napoli. E le italiane osservano - L'ex Bologna e il marocchino che ha segnato in Champions agli azzurri e la scorsa stagione alla Juve sono due pezzi pregiati della rosa del club olandese ... gazzetta.it scrive

Live PSV-Napoli 2-1: 39' Sorpasso PSV con Saibari - Alle 21 il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo a Eindhoven per la terza gara del girone di Champions League contro il ... Come scrive ilnapolionline.com

PSV-Napoli 6-2, Voetbal International commenta: "Man e Saibari brillanti, le pagelle" - Al Philips Stadion, gli azzurri sono stati travolti da un PSV Eindhoven straripante, capace di imporsi con un clamoroso 6- Secondo msn.com