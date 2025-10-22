Sabrina Carpenter reinventa la office siren con un tocco da showgirl
C’è chi, dopo una settimana pesante, si concede una serata Netflix. Poi c’è Sabrina Carpenter, che festeggia il suo debutto da conduttrice e performer al Saturday Night Live uscendo vestita come se il concetto di “outfit da ufficio” avesse appena ricevuto un aggiornamento couture. E sì, l’ha fatto con un reggiseno a vista. Naughty! Sabrina Carpenter sexy pop tira fuori il trend della office siren (e i social sono impazziti). Dopo aver dominato il palco e internet in una sola notte, la pop star si è presentata all’after-party con un look che urla CEO energy, ma con la firma luccicante e un po’ provocante che solo lei sa dare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Pop Music. Sabrina Carpenter si è esibita al Saturday Night Live con i brani “Manchild” e “Nobody’s Son”. • Nobody’s Son: https://youtu.be/E4M2qjkZxj4?si=7nqq3GJ0UL8es-Jp - facebook.com Vai su Facebook
Per Sabrina Carpenter, che ha imparato in famiglia l’arte di non prendersi troppo sul serio, il segreto è l’ironia. Che usa ogni giorno per reinventarsi, senza paura delle contraddizioni, pur di essere autentica. E mostrare il suo lato vulnerabile, oltre le tante masc - X Vai su X