C’è chi, dopo una settimana pesante, si concede una serata Netflix. Poi c’è Sabrina Carpenter, che festeggia il suo debutto da conduttrice e performer al Saturday Night Live uscendo vestita come se il concetto di “outfit da ufficio” avesse appena ricevuto un aggiornamento couture. E sì, l’ha fatto con un reggiseno a vista. Naughty! Sabrina Carpenter sexy pop tira fuori il trend della office siren (e i social sono impazziti). Dopo aver dominato il palco e internet in una sola notte, la pop star si è presentata all’after-party con un look che urla CEO energy, ma con la firma luccicante e un po’ provocante che solo lei sa dare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter reinventa la “office siren” con un tocco da showgirl