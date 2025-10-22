Sabato sera ero allo stadio per Roma-Inter Un signore dietro di noi aveva bevuto così tanto che ci ha vomitato addosso | il racconto disgustoso di Giovanni Floris

“Sabato sera ero allo stadio per Roma-Inter. Dietro di noi c’era un signore il quale aveva bevuto talmente tanto che ci ha vomitato addosso, una cosa disgustosa.”: a raccontare questo per niente simpatico aneddoto è stato Giovanni Floris ospite di Un Giorno da Pecora su Radio RaiUno. A Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il conduttore di DiMartedì ha parlato di diversi temi, dall’attentato al collega Sigfrido Ranucci (“terribile, di altri tempi, bisogna capire come si è arrivati a questo punto”), alla sua passione per il calcio. Intanto, vale la pena ricordare che Floris ha ottenuto il patentino Uefa B, superando il corso di Coverciano riservato agli aspiranti allenatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sabato sera ero allo stadio per Roma-Inter. Un signore dietro di noi aveva bevuto così tanto che ci ha vomitato addosso”: il racconto “disgustoso” di Giovanni Floris

