Sabato la marcia ’Noi amiamo Pediatria’ Decine di associazioni in campo per la tutela del presidio sanitario per i più piccoli in alta Vallesina

Dopo la riapertura del reparto di pediatria, alcune associazioni fabrianesi – Ente autonomo Palio di san Giovanni battista, Angeli del volontariato - Consulta socio assistenziale umanitaria, scout, Sorrisi e motori, Sbandieratori e musici, corpo bandistico – hanno organizzato la marciaNoi amiamo pediatria’, in collaborazione con alcuni Enti del comprensorio. Appuntamento sabato (ore 15) in piazza del Comune. "Vogliamo festeggiare perché pediatria sia un vanto – spiegano gli organizzatori – resti una certezza e possa continuare a garantire il diritto alla salute dei 7700 figli e nipoti del nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

