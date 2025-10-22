Sabato extra per La forza di una donna | maratona pomeridiana e novità
Il sabato di Canale 5 si prepara a cambiare ritmo e a regalare una sorpresa ai fan di “La forza di una donna”. Dopo settimane di puntate brevi e orari ballerini, la rete ha deciso di dedicare al weekend un appuntamento speciale: una vera e propria maratona pomeridiana, con due episodi consecutivi e alcune novità di palinsesto che faranno felici gli spettatori più affezionati. Un segnale chiaro che Mediaset non ha intenzione di ridimensionare la soap, ma anzi di rilanciarla in grande stile. La programmazione aggiornata prevede che la soap parta alle 14:30, subito dopo Beautiful e Terra Amara, e prosegua fino alle 16:30. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“La forza di una donna”: anticipazioni dal 27 ottobre al 1 novembre - Le anticipazioni di “La forza di una donna”: una tragedia per Bahar e Sarp, mentre Yeliz viene uccisa durante il rapimento. Scrive 105.net
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore! - Vediamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 27 ottobre al 1° novembre 2025. Segnala comingsoon.it
La forza di una donna, cambio programmazione 18 ottobre: la soap anticipa e dura di più - L'appuntamento con La forza di una donna cambia programmazione sabato 18 ottobre, giorno in cui è prevista la messa in onda di una puntata extra- Da it.blastingnews.com