Sabatini non ha dubbi | Napoli Inter? Ad oggi non c’è partita Vi dico come finirà

Inter News 24 Sabatini si esprime sul big match del weekend: Napoli Inter. Secondo il giornalista, una delle due parte ampiamente favorita rispetto all’altra. Il pesante 6-2 subito dal Napoli contro il PSV Eindhoven in Champions League continua a far discutere. Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha analizzato con toni critici la prestazione della squadra di Antonio Conte, definendola una disfatta sotto ogni punto di vista. Secondo Sabatini, la differenza attuale tra il Napoli e l’Inter è netta: da una parte una formazione agile, organizzata e consapevole, dall’altra un gruppo apparso confuso e privo di reazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini non ha dubbi: «Napoli Inter? Ad oggi non c’è partita. Vi dico come finirà»

