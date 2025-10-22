Russia e Bielorussia fuori dai Giochi di Milano Cortina 2026 | nessun atleta ammesso anche senza bandiera

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione internazionale di sci (Fis) ha deciso di escludere atleti e alle atlete russi e bielorussi dai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Nessun atleta ammesso neppure in via neutrale e senza bandiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

russia bielorussia fuori giochiRussia e Bielorussia fuori dai Giochi di Milano Cortina 2026: nessun atleta ammesso anche senza bandiera - La Federazione internazionale di sci (Fis) ha deciso di escludere atleti e alle atlete russi e bielorussi dai Giochi olimpici di Milano- Secondo fanpage.it

russia bielorussia fuori giochiOlimpiadi Milano-Cortina 2026, Federazione internazionale sci: no a russi e bielorussi - Cortina 2026, Federazione internazionale sci: no a russi e bielorussi ... Si legge su sport.sky.it

russia bielorussia fuori giochiAtleti russi e bielorussi fuori da Olimpiadi Milano Cortina 2026 - Quindi nessun russo né bielorusso nello sci alpino, sci nordico, snowboard, salto, combinata nordica e freestyle. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russia Bielorussia Fuori Giochi