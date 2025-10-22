Russia completata esercitazione forze nucleari testati 2 missili intercontinentali da base Plesetsk Putin collegato in videoconferenza – VIDEO
All’addestramento hanno preso parte anche bombardieri strategici Tu-95, che hanno lanciato missili da crociera a lungo raggio Le forze nucleari strategiche russe hanno condotto un’esercitazione di addestramento sotto la supervisione diretta del presidente Vladimir Putin, collegato in videocon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
