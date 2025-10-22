Russia completata esercitazione forze nucleari testati 2 missili intercontinentali da base Plesetsk Putin collegato in videoconferenza – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’addestramento hanno preso parte anche bombardieri strategici Tu-95, che hanno lanciato missili da crociera a lungo raggio Le forze nucleari strategiche russe hanno condotto un’esercitazione di addestramento sotto la supervisione diretta del presidente Vladimir Putin, collegato in videocon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

russia completata esercitazione forze nucleari testati 2 missili intercontinentali da base plesetsk putin collegato in videoconferenza 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, completata esercitazione forze nucleari, testati 2 missili intercontinentali da base Plesetsk, Putin collegato in videoconferenza – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

russia completata esercitazione forzeLa Russia compie esercitazione forze nucleari strategiche - "Sotto la guida del comandante supremo", vale a dire il presidente Vladimir Putin, la ... Scrive espansionetv.it

russia completata esercitazione forzeRussia, forze nucleari strategiche effettuano lanci di missili di prova - Le forze nucleari strategiche russe hanno condotto esercitazioni che prevedevano lanci di missili. Come scrive msn.com

russia completata esercitazione forzeLa Russia diffonde video di esercitazioni nucleari programmate - (askanews) – Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra quelle che definisce “esercitazioni nucleari”, con il presidente Vladimir Putin che assiste a distanza. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russia Completata Esercitazione Forze