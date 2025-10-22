All’addestramento hanno preso parte anche bombardieri strategici Tu-95, che hanno lanciato missili da crociera a lungo raggio Le forze nucleari strategiche russe hanno condotto un’esercitazione di addestramento sotto la supervisione diretta del presidente Vladimir Putin, collegato in videocon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, completata esercitazione forze nucleari, testati 2 missili intercontinentali da base Plesetsk, Putin collegato in videoconferenza – VIDEO