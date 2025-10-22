Ruota della Fortuna altra vincita record | c’è la concorrente più premiata

Golssip.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerry Scotti sta facendo benissimo con gli ascolti del programma di Canale 5 e i concorrenti stanno avendo grosse soddisfazioni. 🔗 Leggi su Golssip.it

ruota della fortuna altra vincita record c8217232 la concorrente pi249 premiata

© Golssip.it - Ruota della Fortuna, altra vincita record: c’è la concorrente più premiata

Altri contenuti sullo stesso argomento

ruota fortuna altra vincitaNuova vincita record a “La Ruota della Fortuna”, il game show condotto da Gerry Scotti - Nuova vincita record a “La Ruota della Fortuna”, il game show, in onda tutti i giorni su Canale 5, condotto da Gerry Scotti, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy. Secondo 361magazine.com

ruota fortuna altra vincitaDaniela Petrilli a La Ruota della Fortuna, chi è la campionessa dei record: la vincita epocale (con malore di Gerry Scotti) - Con una doppietta da 100mila euro in 48 ore, Daniela Petrilli conquista 242. Segnala libero.it

ruota fortuna altra vincitaRuota della Fortuna, altri centomila euro per Daniela - Anche questa sera la professoressa di Sabaudia, moglie del consigliere Mellano, si conferma campionessa del quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Scrive latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Ruota Fortuna Altra Vincita