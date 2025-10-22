Ruggero | Mi lasciarono coi debiti oggi sono una star in Sud America grazie a Violetta ma sogno l'Italia
Ruggero, ex X Factor e protagonista delle serie Disney Violetta e Soy Luna, esordisce nella discografia italiana con Notti Italiane, dopo i successi in America Latina con Probablemente. Ruggero spiega a Fanpage cosa vuol dire la fama in Argentina e la voglia di tornare in Italia e cantare in italiano.
Esclusivo L'Ex Assessore alla Sanità Regione Sicilia, Ruggero Razza oggi Parlamentare Europeo, ci parla del passato e del futuro. Un particolare che non deve sfuggire ci dice: L'Asp 5 di Messina ha avuto le sue responsabilità.
Ruggero Zeni ha lasciato Israele: l'annuncio di Tajani - E' stato liberato Ruggero Zeni, il trentino imprigionato in Israele dopo l'arresto sulla Sumud Flotilla.