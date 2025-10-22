Ruggero | Mi lasciarono coi debiti oggi sono una star in Sud America grazie a Violetta ma sogno l'Italia

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruggero, ex X Factor e protagonista delle serie Disney Violetta e Soy Luna, esordisce nella discografia italiana con Notti Italiane, dopo i successi in America Latina con Probablemente. Ruggero spiega a Fanpage cosa vuol dire la fama in Argentina e la voglia di tornare in Italia e cantare in italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

