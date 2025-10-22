Rugby Serie C | l' Appia Brindisi esordisce con una vittoria roboante contro i Draghi Bat
BRINDISI - Meglio di così non poteva cominciare: l’Appia Rugby Brindisi inaugura il campionato di Serie C 20252026 con una vittoria schiacciante in trasferta, a Trani, imponendosi con un roboante 64 a 3 contro i Draghi Bat, nella prima giornata disputata domenica 19 ottobre.Una prestazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE A ÉLITE FEMMINILE: sconfitta per l’IVECO CUS TORINO RUGBY contro il Valsugana Sconfitta nella prima giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide - facebook.com Vai su Facebook
Rugby Serie C, il Gorima Trepuzzi a testa alta contro il Santeramo - Esordio stagionale per i salentini che si confermano la squadra con l’età media più bassa del campionato schierando in lista gara ben cinque esordienti. Scrive lecceprima.it
Alguer Rugby, Esordio da Sogno in Serie C: Bulldogs Battuti 5-40 a Sassari - La compagine allenata da Giovanni Cipriani, nella doppia veste di allenatore/giocatore, ha espugnato l’Arena del Sole di Sassari battendo i Bulldogs con un ... Secondo algheroeco.com
Serie C, esordio vincente per l'Alguer Rugby - La compagine allenata da Giovanni Cipriani, nella doppia veste di allenatore/giocatore, ha espugnato l ... unionesarda.it scrive