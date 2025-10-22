Rugby il pratese Magni debutta in Serie A Elite con Mogliano
Prato, 22 ottobre 2025 – E' stato un “pilastro” dei Cavalieri Union delle ultime stagioni, affermandosi in prima squadra dopo aver completato il percorso nelle giovanili. E nei giorni scorsi, Gianmarco Magni ha esordito in Serie A Elite, con la casacca del Mogliano. Il rugbista pratese, cresciuto nei Cavalieri, si è unito la scorsa estate al sodalizio veneto in prestito annuale. Lo scorso fine settimana, nel match tra Rovigo e Mogliano, ha peraltro incrociato un altro giocatore pratese ex-Cavalieri: si trattava di Lorenzo Ciampolini, con i due che si sono affrontati per la prima volta da avversari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
