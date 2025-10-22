Rubano una moto col Gps installato due giovanissimi arrestati a Librino

Hanno rubato una moto e sono scappati tentando di far perdere le loro tracce, ma il proprietario della moto aveva installato un Gps, grazie al quale la polizia ha individuato i due ladri, arrestando un 19enne catanese e denunciando un 16enne per furto aggravato. A intervenire sono stati gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

