Rubano una moto col Gps installato due giovanissimi arrestati a Librino

Cataniatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno rubato una moto e sono scappati tentando di far perdere le loro tracce, ma il proprietario della moto aveva installato un Gps, grazie al quale la polizia ha individuato i due ladri, arrestando un 19enne catanese e denunciando un 16enne per furto aggravato. A intervenire sono stati gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rubano una moto e scappano, un arresto e una denuncia - Hanno rubato una moto e sono scappati tentando di far perdere le loro tracce, ma il proprietario del mezzo a due ruote aveva installato un gps, grazie al quale la Polizia di Stato ha individuato i due ... Riporta grandangoloagrigento.it

rubano moto gps installatoGli rubano moto e furgone i carabinieri ritrovano tutto - La scorsa notte carabinieri della stazione di Sannazzaro de’ Burgondi hanno recuperato un furgone e due moto da cross rubati il giorno precedente a Gropello Cairoli. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

rubano moto gps installatoMoto rubate: smantellata banda, cinque denunciati e quindici moto recuperate - Nella zona della Riserva naturale dell’Aniene nell’area di Roma si è svolta con successo una operazione dei Carabinieri che seguendo un segnale GPS hanno scovato il luogo del crimine ... Da moto.it

