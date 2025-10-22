Ruba un milione e mezzo di fondi dati in beneficenza per ristrutturare casa arrestata la contabile di ActionAid

È finita in manette la responsabile amministrativa dell’organizzazione umanitaria ActioAid Italia per aver sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all’organizzazione per scopi benefici. Soldi che ha utilizzato per ristrutturare la sua abitazione e acquistare altre case e un’auto. Francesca Marenco, 47 anni, dipendente dalla onlus con funzioni amministrative e di tesoreria, è stata arrestata a Milano. L’ordinanza ha disposto gli arresti domiciliari per 53 diversi episodi di appropriazione indebita, accesso abusivo ad un sistema informatico e reati tributari. Sequestrati beni per oltre 480 mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ruba un milione e mezzo di fondi dati in beneficenza per ristrutturare casa, arrestata la contabile di ActionAid

