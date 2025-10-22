Ruba un milione e mezzo dalla beneficenza per rifarsi casa e auto arrestata responsabile onlus

(Adnkronos) – Come responsabile amministrativa di una onlus, avrebbe sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all'organizzazione per beneficenza e avrebbe usato il denaro per ristrutturare casa, comprare immobili e auto. Per questo la donna è stata arrestata a Milano. Nei suoi confronti, la guardia di finanza di Milano, su delega della .

Per l'accusa, ha rubato 1 milione e mezzo di euro, sottratti tra il 2022 e il maggio 2024, all'associazione di volontariato ActionAid Italia, di cui all'epoca era responsabile amministrativa. La 47enne Francesca Marenco con queste somme ha "ristrutturato casa,

