Ruba un milione e mezzo dalla beneficenza per rifarsi casa e auto arrestata responsabile onlus

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Come responsabile amministrativa di una onlus, avrebbe sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all'organizzazione per beneficenza e avrebbe usato il denaro per ristrutturare casa, comprare immobili e auto. Per questo la donna è stata arrestata a Milano. Nei suoi confronti, la guardia di finanza di Milano, su delega della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ruba milione mezzo beneficenzaRuba un milione e mezzo dalla beneficenza per rifarsi casa e auto, arrestata responsabile onlus - Come responsabile amministrativa di una onlus, avrebbe sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all'organizzazione per beneficenza e avrebbe usato il denaro per ristrutturare casa, ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Ruba Milione Mezzo Beneficenza