Ruba a Parma tablet e smartwatch e li porta a Reggio | 29enne denunciato grazie ai sistemi di tracciamento

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruba il tablet e uno smartwatch di un 38enne a Parma che due giorni dopo, grazie alla localizzazione dei dispositivi tramite l’apposita funzione di tracciamento, è riuscito a localizzarli, identificando il luogo in cui si trovavano. E cioè a Reggio Emilia. Così il 38enne ha chiamato il 112 e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

