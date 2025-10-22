Rtl 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals di tennis

In diretta da Torino con il truck. RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia (l’intero gruppo fondato da Lorenzo Suraci è seguito da oltre 9 milioni di italiani ogni giorno) seguirà anche quest’anno il Tennis. Infatti, RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals e sarà presente alla Inalpi Arena di Torino da 9 al 16 novembre. Insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, RTL 102.5 trasmetterà in diretta dal torneo, animando l’atmosfera con programmi, collegamenti e dj set. Gli speaker Francesco Fredella, Cecilia Songini, Luigi Provenzani, e Nicolò Pompei saranno in collegamento dal radio truck di RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it

