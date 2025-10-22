Royal Lodge canone simbolico per Andrea | cosa c’è nel contratto
Nella quiete di Windsor Great Park, una clausola antica quanto il diritto inglese regge ancora: “one peppercorn, if demanded”. È il dettaglio che spiega perché il Principe Andrea abita la Royal Lodge con un canone simbolico, dopo un anticipo cospicuo e lavori di ristrutturazione. Un accordo di 75 anni che racconta molto più di quanto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
