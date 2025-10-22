Rovelli | L' importanza delle certezze parziali nella vita

Tg24.sky.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei più amati scienziati italiani torna in libreria con delle nuove lezioni pubblicate da Adelphi. L'anticipazione della nuova puntata di "Incipit". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

rovelli l importanza delle certezze parziali nella vita

© Tg24.sky.it - Rovelli: "L'importanza delle certezze parziali nella vita"

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rovelli Importanza Certezze Parziali