Rottamazione quinquies in Manovra per multe e debiti con il Fisco chi si potrà mettere in regola

La rottamazione quinquies coprirà tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023, e anche le multe. Fino a 54 rate bimestrali, con importo minimo da 100 euro, al via dal 31 luglio 2026. Può aderire chi in passato ha approfittato di altre rottamazioni ma ha smesso di versare le rate. Chi salta due rate perderà tutti i benefici. 🔗 Leggi su Fanpage.it