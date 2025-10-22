Rottamazione quinquies in Manovra per multe e debiti con il Fisco chi si potrà mettere in regola

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rottamazione quinquies coprirà tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023, e anche le multe. Fino a 54 rate bimestrali, con importo minimo da 100 euro, al via dal 31 luglio 2026. Può aderire chi in passato ha approfittato di altre rottamazioni ma ha smesso di versare le rate. Chi salta due rate perderà tutti i benefici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rottamazione quinquies manovra multeRottamazione quinquies in Manovra per multe e debiti con il Fisco, chi si potrà mettere in regola - La rottamazione quinquies coprirà tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023, e anche le multe ... Da fanpage.it

rottamazione quinquies manovra multeRottamazione quinquies, dalle rate agli esclusi. Le regole in manovra 2026 - Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 per la rottamazione quinquies? Lo riporta money.it

rottamazione quinquies manovra multeRottamazione quinquies: si potrà chiedere anche per le multe stradali/ Le novità nella Manovra 2026 - Rottamazione quinquies estesa anche alle multe stradali: come funzionerebbe la novità ipotizzata dalla Manovra 2026 ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Rottamazione Quinquies Manovra Multe