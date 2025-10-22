Rotazioni e un super Akanji | così l' Inter ha rialzato il muro
I nerazzurri hanno preso solo due gol nelle ultime sette partite tra campionato e Champions, dove non hanno ancora subito una rete. Merito anche del nuovo acquisto, arrivato l'ultimo giorno di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nella scienza imperfetta del pallone, la branca delle rotazioni è una delle più complicate e misteriose. Non c'è una regola esatta e se il risultato non soddisfa le aspettative, per i tifosi, la scelta migliore è sempre quella che non è stata fatta.