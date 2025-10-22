Rotatoria spenta da 10 giorni al rione Sant' Elia | rischi per la sicurezza

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 10 giorni è spento il lampione che dovrebbe illuminare la rotatoria fra via Leonardo da Vinci e via Dal Bono, al rione Sant'Elia. Una residente sottolinea che si tratta di uno snodo cruciale per accedere verso gli impianti sportivi Cedas e Torre Rossa, situati in via Pellizza da Volpedo. I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

