Rotatoria spenta da 10 giorni al rione Sant' Elia | rischi per la sicurezza
Da 10 giorni è spento il lampione che dovrebbe illuminare la rotatoria fra via Leonardo da Vinci e via Dal Bono, al rione Sant'Elia. Una residente sottolinea che si tratta di uno snodo cruciale per accedere verso gli impianti sportivi Cedas e Torre Rossa, situati in via Pellizza da Volpedo. I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
