Rotary Club Arezzo | il 24 ottobre la Giornata mondiale della Polio
Arezzo, 22 ottobre 2025 – Il Rotary Club Arezzo, insieme al Rotary International, celebra il prossimo 24 ottobre la Giornata mondiale della Polio. Il tutto insieme al Distretto Rotary 2071 che partecipa all’iniziativa attraverso l’azione dei suoi 78 Clubs della Toscana. Il Rotary Club Arezzo quest’anno ha coinvolto nell’iniziativa a sostegno della Giornata della Polio anche due club service femminili della nostra città, l’Inner Wheel Arezzo e l’Inner Wheel Toscana Europea che hanno a loro volta promosso service coinvolgendo le loro socie a favore del programma PolioPlus. Il Rotary ha lanciato il programma PolioPlus nel 1985, quando si registrarono nel mondo 350 mila casi di polio in 125 Paesi, con la promessa ai bambini di tutto il mondo che un giorno non avrebbero più rischiato di rimanere paralizzati dalla polio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
