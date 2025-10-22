Rossi | Momento difficile per Bagnaia ma stiamo provando ad aiutarlo Vincere a Indy? Bellissimo

Il nove volte campione del mondo: "Pecco non si è trovato benissimo con la nuova versione Ducati e ha un compagno di squadra scomodo come Marquez". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rossi: "Momento difficile per Bagnaia, ma stiamo provando ad aiutarlo... Vincere a Indy? Bellissimo"

