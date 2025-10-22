Icona di stile, rivoluzionaria della musica latina e regina di look audaci: Rosalía non passa mai inosservata. Tra maxi unghie diventate simbolo, outfit da passerella e una presenza scenica magnetica, la cantante catalana ha trasformato ogni sua apparizione in un evento di moda e tendenza. Conto alla rovescia per l’uscita del quarto album, nel frattempo lei ha anticipato qualcosa grazie a una collaborazione fashion tra le più ambite: Calvin Klein. Chi è Rosalía. Rosalia per Calvin Klein Nata a Barcellona nel 1992, Rosalía Vila Tobella è una delle artiste più influenti della scena musicale contemporanea. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Rosalía gioca col serpente: in lingerie bagnata per Calvin Klein