Rosalia alpina | il coleottero più bello d'Europa si è stabilito anche in Italia

Nel bosco di Castelvecchio, in Alto Adige, è stata scoperta nell’estate 2025 una popolazione stabile del rarissimo coleottero Rosalia alpina. Oltre 50 esemplari confermano che la specie, considerata scomparsa in Alto Adige, si riproduce qui stabilmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dedichiamo questo post alla presentazione dei relatori del convegno di sabato 4 ottobre: Paolo Fontana e Livia Zanotelli della Fondazione Edmund Mach, Nicolò di Sora dell' Università degli Studi della Tuscia - Viterbo Rosalia Mantegazza per il Centro Studi - facebook.com Vai su Facebook

Rosalia alpina: il coleottero più bello d’Europa si è stabilito anche in Italia - Nel bosco di Castelvecchio, in Alto Adige, è stata scoperta nell’estate 2025 una popolazione stabile del rarissimo coleottero Rosalia alpina ... Secondo fanpage.it

Nei boschi di Caldaro si riproduce un rarissimo coleottero - La popolazione ha superato i 50 esemplari, elemento che testimonierebbe l’elevata biodiversità della zona ... Si legge su msn.com

Il coleottero più bello rispunta in Alto Adige dopo un secolo - Con il suo corpo blu a macchie nere e le sue lunghe antenne il cerambice del faggio, o Rosalia alpina, è tra i coleotteri più grandi – e belli – presenti in natura. Si legge su rainews.it