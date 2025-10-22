ROOTS GARDEN torna al Monopolio di Ariano Irpino
Si rinnova per la terza volta l’appuntamento con ROOTS GARDEN, uno degli eventi più attesi per gli amanti della musica reggae, dub e delle vibrazioni positive. La serata si terrà il 1° novembre a partire dalle ore 20:00, all'interno degli spazi del Monopolio di Ariano Irpino, in Via Marconi.Dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Venerdì 3 Ottobre 2025 NAMA presenta DJ GRUFF (LIVE) with Alice Pasquini visuals, MACRO MARCO & ROCKERS ARENA dalle 20.30 (garden stage) NAMA presenta DJ GRUFF (live) with Alice Pasquini visuals Venerdì 3 ottobre il Nuovo Anfiteatro Martes - facebook.com Vai su Facebook