Inter News 24 Romano spiega: «L’Inter è rimasta sorpresa dall’addio di Inzaghi! Non aveva preparato alcun piano B e.». Ecco cos’è successo in estate. L’addio dell’ex tecnico Simone Inzaghi all’Inter ha colto di sorpresa, almeno in parte, la dirigenza nerazzurra. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto durante il podcast “La Trattativa”. Secondo Romano, il club meneghino non era pienamente preparato a questa eventualità e non aveva ancora definito un Piano B concreto. LEGGI ANCHE: Allegri sarebbe potuto andare all’Inter prima di accettare il Milan, l’incredibile retroscena svelato da Romano! La ragione di questa attesa non è stata negligenza, ma una precisa scelta dettata dal rispetto verso la squadra e l’allenatore, impegnati fino all’ultimo nella rincorsa alla Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

