Romania e Ungheria esplosioni nelle raffinerie del petrolio russo Come il Nord Stream attentati contro l’Europa

It.insideover.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non molte ore fa due esplosioni parallele hanno scosso due raffinerie di Paesi dell’Unione Europea ma in qualche modo legate alla Russia: quella di Ploiesti, in Romania, e in quella di Szazhalombatta, in Ungheria. La prima di proprietà di Lukoil Europe, filiale della società russa Lukoil, la più grande azienda petrolifera privata russa; la seconda alimentata da petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba. Signorilmente ignorate dalla “stampa di qualità”, impegnata a prevedere per la centesima volta il crollo del rublo o la morte per fame dei soldati russi, le esplosioni ci mettono di fronte a un’ardua scelta: fare gli scemi o fare i complottisti? Ma sembrerebbe da scemi pensare che sia fortuito il fatto che vengano danneggiate due raffinerie legate alla Russia proprio mentre l’Ucraina sviluppa con missili e droni l’assalto al sistema petrolifero russo, la Ue decreta l’interruzione totale dell’acquisto di prodotti energetici russi, diversi Paesi europei (Francia, Danimarca, Svezia) danno la caccia alle petroliere della flotta-ombra russa, i contatti tra Usa e Russia riprendono, l’Ungheria si dice disposta a ospitare un eventuale summit Trump-Putin e annuncia che comunque non eseguirà il mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale contro il leader russo, l’Unione Europea e l’Ucraina presentano un piano di pace alternativo e via via tanti altri indizi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

romania e ungheria esplosioni nelle raffinerie del petrolio russo come il nord stream attentati contro l8217europa

© It.insideover.com - Romania e Ungheria, esplosioni nelle raffinerie del petrolio russo. Come il Nord Stream, attentati contro l’Europa

Argomenti simili trattati di recente

romania ungheria esplosioni raffinerieUcraina-Russia, la guerra dei sabotaggi. Incendi e droni contro le raffinerie - In Romania e Ungheria bruciano due impianti che importano greggio russo: si sospetta il dolo. Scrive editorialedomani.it

romania ungheria esplosioni raffinerieRomania: almeno tre morti e 13 feriti in un'esplosione in un condominio a Bucarest - Secondo l'Ispettorato per le situazioni di emergenza della capitale romena, l'esplosione ha interessato il quinto e il sesto piano dell'edificio di otto piani ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Romania Ungheria Esplosioni Raffinerie