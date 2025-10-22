Romania e Ungheria esplosioni nelle raffinerie del petrolio russo Come il Nord Stream attentati contro l’Europa

Non molte ore fa due esplosioni parallele hanno scosso due raffinerie di Paesi dell’Unione Europea ma in qualche modo legate alla Russia: quella di Ploiesti, in Romania, e in quella di Szazhalombatta, in Ungheria. La prima di proprietà di Lukoil Europe, filiale della società russa Lukoil, la più grande azienda petrolifera privata russa; la seconda alimentata da petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba. Signorilmente ignorate dalla “stampa di qualità”, impegnata a prevedere per la centesima volta il crollo del rublo o la morte per fame dei soldati russi, le esplosioni ci mettono di fronte a un’ardua scelta: fare gli scemi o fare i complottisti? Ma sembrerebbe da scemi pensare che sia fortuito il fatto che vengano danneggiate due raffinerie legate alla Russia proprio mentre l’Ucraina sviluppa con missili e droni l’assalto al sistema petrolifero russo, la Ue decreta l’interruzione totale dell’acquisto di prodotti energetici russi, diversi Paesi europei (Francia, Danimarca, Svezia) danno la caccia alle petroliere della flotta-ombra russa, i contatti tra Usa e Russia riprendono, l’Ungheria si dice disposta a ospitare un eventuale summit Trump-Putin e annuncia che comunque non eseguirà il mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale contro il leader russo, l’Unione Europea e l’Ucraina presentano un piano di pace alternativo e via via tanti altri indizi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

