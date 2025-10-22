Roma-Viktoria Plzen probabili formazioni | Dovbyk favorito su Ferguson
C’è bisogno di un’immediata reazione dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter, con la Roma che sarà chiamata a rispondere presente in Europa League. Nella terza giornata della League Phase i giallorossi affronteranno il Viktoria Plzen, con fischio d’inizio domani, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, per provare a ritrovare la vittoria e risalire in classifica dopo il ko di inizio ottobre con il Lille. Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni. Nel 3-4-2-1 di Gasperini davanti al solito Svilar potrebbe esserci l’esordio da titolare per Ziolkowski dopo i buoni spunti mostrati nel match contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roma - Viktoria Plzen L’AS Roma comunica che la conferenza stampa di mister #Gasperini e di un calciatore si terrà il giorno 23 ottobre alle ore 13.45. - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Viktoria Plzen: domani la conferenza di #Gasperini e di un giocatore, l’orario e dove seguirla https://romanews.eu/roma-viktoria-plzen-domani-la-conferenza-di-gasperini-e-di-un-giocatore-lorario-e-dove-seguirla/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
Roma-Viktoria Plzen: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi cercano il riscatto in Europa League: si gioca giovedì 23 ottobre, ore 21, allo Stadio Olimpico. Da ilromanista.eu
Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni: giallorossi con l'attacco pesante - I cechi sono reduci da una serie di ottime prestazioni e proveranno a dar fastidio ai giallorossi con la loro ... tag24.it scrive
Pronostico Roma-Viktoria Plzen 23 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse 3° giornata UEFA Europa League. Segnala betitaliaweb.it