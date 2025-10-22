Roma-Viktoria Plzen i convocati di Gasperini | Angelino unico assente
Domani, giovedì 23 settembre, alle 21:00, la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Viktoria Plzen, nella sfida valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il match: restano esclusi Angelino, alle prese con problemi fisici, e i due non inseriti nella lista UEFA, Tommaso Baldanzi e Devis Vasquez. Inoltre, il tecnico ha deciso di far rifiatare alcuni titolari, annunciando in conferenza stampa che Evan Ndicka e Bryan Cristante partiranno dalla panchina. Gasperini punterà dunque su una formazione rinnovata, ma con l’obiettivo di ritrovare subito la vittoria europea dopo la sconfitta interna contro il Lille. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
