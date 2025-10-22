Roma-Viktoria Plzen Hysky | Ci aspetta una gara intensa hanno l’ambizione di vincere la coppa

Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio di Roma-Viktoria Plzen, match valido per la terza giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi hanno tre punti in classifica e sono chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta in campionato contro il Lille, mentre la squadra ceca ha collezionato quattro punti nelle prime due partite della competizione. Le parole di Hysky. Martin Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club: “ Devo dire che non è un inizio semplice, ma non vedo l’ora. Mi sento pieno di energia e pronto ad aiutare la squadra a essere competitiva e ottenere buoni risultati “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

