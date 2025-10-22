Roma-Viktoria Plzen | giallorossi per il riscatto dopo due ko casalinghi formazioni e tv

Roma 22 ottobre 2025 - C'è bisogno di un rapido riscatto in casa giallorossa, specialmente tra le mura amiche. Se infatti Claudio Ranieri ha costruito il grande finale di stagione scorso dettando la propria legge allo Stadio Olimpico, a Gian Piero Gasperini sta ancora mancando quel qualcosa in più che le mura amiche sanno dare. Contro il Viktoria Plzen la chance è ghiotta per cancellare le ultime due partite casalinghe, terminate entrambe in un ko capitolino. Non solo questo, serve mettere subito punti in classifica per evitare il turno eliminatorio extra e la disparità di forze in campo pende decisamente verso la formazione italiana.

