Roma-Viktoria Plzen Gasperini | Tutti disponibili tranne Angelino Domani un’occasione per fare altri passi avanti

Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, giovedì 23 ottobre, allo Stadio Olimpico, contro il Viktoria Plzen. Alle ore 21, i giallorossi andranno a caccia di un successo che non solo darebbe nuova fiducia dopo la sconfitta con l’Inter ma garantirebbe anche uno step importante nella classifica della League Phase di Europa League, con la formazione capitolina ferma a tre punti dopo due giornate. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 10 minuti fa 22 Ottobre 2025 14:30 14:30 Siparietto finale con Gasperini che, dopo le tante domande sul ruolo in campo di Celik, ha chiesto alla sala stampa, trovando riscontro positivo, se avesse giocato bene sia da quinto che da braccetto: “Questo è quello che conta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: “Tutti disponibili tranne Angelino. Domani un’occasione per fare altri passi avanti”

