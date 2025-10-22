Roma-Viktoria Plzen Europa League 23-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Meno di tre gol all’Olimpico
La Roma deve subito rialzare la testa in Europa League dopo il ko contro il Lille e spera di farlo in un altro match casalingo, stavolta con il Viktoria Plzen. I giallorossi hanno 3 punti nel girone e puntano alla qualificazione diretta agli ottavi, essendo una delle formazioni più accreditate ad arrivare in fondo nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma punta a vincere l'Europa League" - Paluska: "Vogliamo portare punti a casa" - Spacil: "Non ho mai giocato davanti a così tanti tifosi" (VIDEO) ? https://is.gd/v0crWB #AsRoma - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Viktoria Plzen diretta Europa League: segui la partita della squadra di Gasperini oggi LIVE - Gasperini chiede gol e una prestazione importante alla sua squadra: segui il match in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it
Roma-Viktoria Plzen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv l'Europa League in tempo reale - I giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico la squadra ceca nel terzo turno della fase campionato ... Secondo tuttosport.com
Roma – Viktoria Plzen: ecco le formazioni ufficiali - Viktoria Plzen formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gasperini e Bakos per la terza giornata di Europa League 2025/26. Lo riporta generationsport.it