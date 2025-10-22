Roma-Viktoria Plzen Cerv | Sono un passo avanti alla Lazio I tifosi faranno rumore

Domani, giovedì 23 ottobre, la Roma ospiterà il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico nella terza giornata della League Phase di Europa League. Alla vigilia del match, l’attaccante del cechi Lukas Cerv ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Hysky: “L ‘esperienza contro la Lazio? Sono bei ricordi, è stata una bella partita anche senza la qualificazione del turno: quell’esperienza ci può aiutare “. Sul punto di forza maggiore della Roma: “ La cosa più difficile in un campo del genere sarà comunicare: i tifosi faranno molto rumore. La Roma è un passo avanti alla Lazio, sia nei singoli che nello staff tecnico, che chiede la presenza dei calciatori su tutto il campo “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen, Cerv: “Sono un passo avanti alla Lazio. I tifosi faranno rumore”

