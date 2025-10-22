Roma un detenuto è evaso durante una visita medica in ospedale
Un detenuto, cittadino romeno di 20 anni, è evaso mentre era all'ospedale San Filippo Neri per una visita medica. L'uomo, secondo quanto appreso da RomaToday, è accusato di furti consumati con violenza. A dare l'allarme è stato il personale sanitario. Del caso sono stati informati gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
