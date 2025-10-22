Roma torna l' ' Ottobrata Testaccina' | festa di quartiere tra memoria cultura e socialità
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Sabato 25 ottobre il Rione Testaccio si prepara a ospitare una nuova edizione dell''Ottobrata Testaccina', una grande festa di quartiere gratuita dedicata alla tradizione romana, alla cultura popolare e alla socialità. L'evento, sostenuto dal Municipio Roma I Centro, si inserisce all'interno del programma 'Ottobre in Centro', che promuove una varietà di iniziative culturali e partecipative. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di rievocare le storiche ottobrate romane, celebrazioni legate alla fine della vendemmia che, fin dal XVII secolo, animavano Roma con momenti di festa e convivialità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
